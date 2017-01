Jankovic après la défaite du Standard contre Dortmund (3-0): "Nous avons quand même eu de bons passages" (vidéo)

Même si le résultat est secondaire dans ce genre de rencontre, Aleksandar Jankovic regrettait un tantinet la lourdeur du score. « Nous avons quand même eu de bons passages qui auraient mérité un petit but comme sur la tête d’Orlando Sa. En face, c’était Dortmund, une équipe capable de faire souffrir les meilleures équipes européennes et donc pas seulement le Standard. Face à un tel adversaire, on sait que toute erreur va se payer cash. Malgré tout, vous ne me verrez jamais sourire avec une défaite 0-3. »

Ce premier essai va aider le coach pour la suite. « Il va nous donner des informations nécessaires pour le prochain match contre Vaduz. J’ai vu des choses positives et négatives. Nous avons offert une meilleure réplique avant le repos. Je suis satisfait du retour de Milos Kosanovic mais on peut se plaindre d’un replacement défensif parfois déficient, ce qui n’est pas anormal quand le système change. Je sais qu’on va être jugé à chaque fois là-dessus. C’est facile de mettre tout but encaissé ce soir sur le compte de la défense à 3, on reste sur 10 matches où on a encaissé avec une défense à 4. Tous les automatismes n’ont pas changé. »

