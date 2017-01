Intempéries: des milliers de foyers privés d'électricité en province de Namur, les autres provinces moins affectées

Plusieurs milliers de foyers sont actuellement privés d’électricité en province de Namur en raison des chutes de neige de la nuit passée et du vent qui souffle actuellement sur le pays, indique vendredi matin Ores, le principal gestionnaire de réseaux de distribution de gaz et d’électricité en Wallonie.

Les problèmes recensés sont nombreux et touchent toutes les provinces mais de façon très locale. Ils sont principalement dus aux vents, qui ont fait tomber de nombreuses branches sur les lignes électriques, provoquant des coupures de courant.

Si le Hainaut et le Brabant wallon sont plutôt préservés avec quelques réparations en cours localement, la province de Namur subit les plus gros désagréments et est touchée du nord au sud. Sont ainsi notamment privés d’électricité plusieurs foyers des villes et communes de Gembloux, Namur, Yvoir, Dinant, Mettet, Philippeville ou encore Walcourt. « Mais ce sont à chaque fois des poches qui n’ont plus de courant », précise-t-on chez Ores, qui assure que les réparations sont en cours.

La province de Luxembourg est moins touchée mais, localement, un petit millier de foyers n’a plus d’électricité. C’est le cas à Paliseul, Neufchâteau, Saint-Hubert et Meix-devant-Virton. Là aussi, les réparations sont en cours mais les conditions de déplacement des équipes du gestionnaire de réseaux de distribution de gaz et d’électricité sont difficiles.

En province de Liège enfin, quelques perturbations sont rencontrées à Dalhem, près de Visé, ainsi que dans quelques communes du Condroz et de la Hesbaye, précise-t-on chez Ores et Resa, le principal opérateur de distribution de gaz et d’électricité local. Beaucoup de problèmes, survenus surtout entre 02h00 et 05h00, ont déjà été réparés, assure-t-on, et la situation est en train de rentrer dans l’ordre.

De manière générale, toutes les équipes d’Ores et de Resa ont été et restent mobilisées. Des renforts ont en outre été rappelés. Le principal gestionnaire de réseaux de distribution de gaz et d’électricité en Wallonie s’attend à ce que l’électricité soit de retour dans la plupart des foyers vers 12h00.