D3 amateurs: Johnny Amadei (FCJLA) file à Mondercange

Alors que le championnat de D3 amateurs reprend ses droits ce week-end, le FCJLA vit un début de mercato assez agité. Après la nomination de Jean-Yves Chapelle comme entraîneur et les deux premiers renforts (Yousfi et Suray) qui ont signé, le club du président Lemaire enregistre un départ, celui de Johnny Amadei. Joueur très talentueux mais pas toujours facile à vivre, Johnny Amadei ne sera resté que six mois au FCJLA. Il profite en effet de ce mercato hivernal pour prendre la tangente et rejoindre le club de Mondercange actuellement classé 11e (sur 14) en Promotion d’Honneur luxembourgeoise. Au FCJLA, l’ancien joueur d’Ethe a participé à 13 des 14 matches du premier tour avec un petit but à la clé.