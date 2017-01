Neige, verglas, congères, tempête...: alerte rouge sur le pays, voici ce qui vous attend ce vendredi

Selon les prévisionnistes météo, des chutes de neige étaient prévues toute la nuit dernière au sud du sillon Sambre-et-Meuse de même que de la neige fondante qui s’est transformée par la suite en neige en Basse et Moyenne Belgique. Ce matin, excepté les deux Flandres et Anvers, l’IRM met en vigilance orange toutes les provinces. Situation encore plus difficile pour la province de Liège qui, elle, est passée en alerte rouge.

En Basse et Moyenne Belgique, attendez-vous à des accumulations de neige de 2 à 3 cm, voire davantage localement dans le Hainaut, le Brabant et le Limbourg. En Haute Belgique, ce sont par contre 10 à 20 cm qui devraient tomber et localement parfois plus, selon l’IRM. La zone de précipitations va s’évacuer vers le nord-est et la province de Liège sera logiquement la plus touchée. Seule bonne nouvelle pour les régions du centre : les températures encore positives permettront de faire fondre quelque peu la couche de neige.

Le vent s’en mêle

Si cela ne suffisait pas avec la neige, le vent a aussi soufflé fort cette nuit. L’IRM prévoyait hier des pointes de 100 km/h dans le sud du pays. Attention donc aux congères qui ont pu se former.

