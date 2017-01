Euro Space Center de Transinne: l'astronaute Thomas Pesquet a conversé avec des élèves wallons en direct depuis l'espace (+ vidéo)

Ce jeudi, les élèves de l’école Saint-Laurent de Sombreffe, de l’école Sainte Lutgarde de Lasne et du collège Saint-Guibert de Gembloux ont vécu une expérience exceptionnelle. Durant 9 minutes, ils ont pu converser, via un contact radio en live, avec l’astronaute français Thomas Pesquet, présent à bord de la Station Spatiale Internationale.

« Mon nom est Maëlle. Est-ce facile de toujours rester en apesanteur ? OVER » « Oui, c’est très facile. On fait des sauts pour avancer. Le reste du temps, on flotte… OVER » Durant 9 minutes, les élèves de trois écoles wallonnes ont pu converser, via un contact radio, avec l’astronaute français Thomas Pesquet présent à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS).

