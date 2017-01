Dès février, les élèves du fondamental et du secondaire pourront suivre des cours de russe

Apprendre le russe à l’école, ce sera possible d’ici quelques semaines pour les élèves de l’enseignement fondamental et du secondaire. La Russie devient le nouveau partenaire d’un programme qui a déjà fait la part belle au chinois avec le succès phénoménal que l’on sait.

Le russe ne devient pas la nouvelle langue obligatoire qui sera enseignée à vos enfants, après le néerlandais et/ou l’anglais, voire l’allemand. L’organisation de cours de russe dans les écoles de Wallonie et de Bruxelles s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote lié au programme d’ouverture aux langues et aux cultures (OLC) entre l’Association Belge des Écoles Russes et la Communauté française de Belgique.

Le cours de langue sera dispensé aux seuls élèves de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont les parents en ont fait la demande.

