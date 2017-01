Virginie Defrang-Firket, vice-présidente MR de Publifin, démissionne

Gaspard GROSJEAN

La vice-présidente du CA et du bureau exécutif de l’intercommunale liégeoise Publifin, Virginie Defrang-Firket, démission de son poste. La cheffe de groupe MR à Neupré et députée wallonne dit vouloir éviter tout conflit d’intérêts potentiel entre son mandat à l’intercommunale et celui au sein de l’hémicycle régional. L’intéressé réfute tout lien entre les révélations concernant les rémunérations des comités de secteurs de Publifin et la présente démission.