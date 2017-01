Rouvroy: Eric Boschman, le sommelier belge déjanté, filmera son Wine Man Show au ROx

Rédaction en ligne

Ce samedi soir, Eric Boschman, le sommelier belge le plus médiatique du pays mais aussi le plus « barge », présentera son Wine Man Show au ROx de Rouvroy. « Ni dieux ni maîtres mais du rouge » est un spectacle interactif où le public est amené à déguster six verres de vin pour découvrir « l’histoire du monde » racontée par un professeur désopilant. Rencontre avec ce phénomène du pinard tombé amoureux de la province de Luxembourg.