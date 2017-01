Liège: quatre auteurs de vols prétendent avoir été drogués par des médicaments

Belga

Quatre jeunes Liégeois issus de quartiers défavorisés avaient, le 18 octobre 2016, fracturé trois véhicules et commis plusieurs vols d’objets de valeur. Ils ont comparu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Liège et ont soutenu qu’ils avaient obtenu et consommé des médicaments dont ils n’avaient pas maîtrisé les effets.