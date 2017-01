L'IRM confirme ses prévisions: la neige arrivera dès ce soir et tiendra déjà sur les routes, jusqu'à -3°C cette nuit!

Il fera de plus en plus nuageux jeudi, avec une zone de précipitations qui traversera tout le pays à partir de la frontière française.

En Ardenne, elles prendront la forme de neige fondante ou de neige sur les crêtes, selon les prévisions de l’IRM. Au littoral, un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les températures seront comprises entre 1 degré dans les Hautes Fagnes et 7 ou 8 degrés à la Côte, sous un vent modéré à localement assez fort. Il soufflera de secteur ouest-sud-ouest, puis vers le sud-sud-ouest avec des pointes de 50 à 60 km/h.

Jeudi soir et pendant la nuit, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal sur la plupart des régions, avec des chutes de neige en Haute Belgique et de neige fondante ailleurs. Dans la moitié sud-est du pays, la neige tiendra au sol. Les minima oscilleront entre -3 degrés dans les Hautes Fagnes et 2 degrés à la mer. Le vent s’intensifiera à partir de l’ouest et pourra être fort à très fort à la mer. Des rafales de 70 à 90 km/h, voire plus localement, sont attendues.

Vendredi, le ciel sera couvert avec de nouvelles chutes de neige ou de neige fondante en matinée. Plus tard, il fera généralement sec avec quelques éclaircies. Le thermomètre affichera -1 degré dans les Hautes-Fagnes, 2 ou 3 degrés dans le centre et 5 degrés à la mer. Le vent sera encore assez fort, voire très fort à la mer, et soufflera de secteur ouest s’orientant au nord-ouest.

Les jours suivants, le temps restera variable avec parfois des éclaircies mais aussi des averses de neige fondante ou de neige. Les maxima resteront inchangés.