Amay: Dylan risque 250 heures de peine de travail pour une grave agression sur le RAVeL

Dylan a été identifié comme étant le jeune qui avait agressé Caroline Tarin, en mai 2013, alors qu’elle faisait son jogging sur le RAVeL, à Amay. Ce mercredi, il était prévenu, au tribunal de Huy, pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité de plus de 4 mois et risque une peine de 250 heures de travail.