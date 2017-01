Déjà des fissures au nouveau centre de cancérologie du CHU de Liège

Le CIO-Unilab (Centre Intégré d’Oncologie) est un tout nouveau bâtiment, en cours de construction depuis mai 2014, juste à côté du CHU. Il deviendra la référence en matière de cancer pour toute la province de Liège, voire de toute la Wallonie. Son ouverture est prévue en janvier 2018 et coûtera la bagatelle de 120 millions.

Actuellement le gros œuvre est terminé et on en est à la phase d’équipement. Mais en septembre dernier, des fissures ont malheureusement été constatées sur deux dalles formant respectivement le plancher des niveaux +1 et +2, dans des cours ouvertes pour avoir plus de lumière dans les chambres.

Lisez la suite de cet article dans le journal La Meuse de ce jeudi 12 janvier ou sur notre nouvelle édition digitale en cliquant ici