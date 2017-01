Nafissatou Thiam figure de proue d'une nouvelle campagne de Nike (vidéo et photos)

Ses agents l’avaient annoncé il y a quelques semaines : l’équipementier américain Nike s’apprêtait à « utiliser » et à « mondialiser » Nafissatou Thiam avec une nouvelle campagne d’envergure internationale. La Namuroise s’était rendue à cet effet à New York, en novembre, pour un shooting photo et vidéo.

La campagne en question a démarré ce mercredi 11 janvier. Elle met en scène Thiam, deux autres athlètes et une danseuse professionnelle pour promouvoir une nouvelle ligne féminine de collants d’entraînement baptisée Zonal Strength Tights. Des collants qui, selon Nike, compressent différents groupes de muscles en fonction de l’activité sportive exercée de manière à éviter que ceux-ci ne vibrent trop.

Les documents mettant en scène la Sportive belge de l’année valent le détour. Tout comme la campagne vidéo dirigée et mise en musique par la chanteuse FKA Twigs.