D6bels Music Awards 2017: Alice On The Roof, Kid Noize, Lost Frequencies et Puggy nominés pour le hit de l'année

Alice On The Roof, Kid Noize, Lost Frequencies et Puggy concourront dans la catégorie «Hit de l’année» lors de la deuxième édition des D6bels Music Awards, qui se déroulera le 26 janvier prochain, a dévoilé mercredi la RTBF lors d’une conférence de presse.

Alice on the Roof

L’événement mettra en lumière des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles durant une émission diffusée en direct sur La Deux depuis les studios de Média Rives, à Liège. La 1ère édition du rendez-vous musical avait attiré quelque 200.000 téléspectateurs.

Le public a été invité à faire son choix courant décembre via le site internet rtbf.be/dma pour 9 catégories qui lui sont réservées, à savoir «Album», «Artiste solo féminin», «Artiste solo masculin», «Groupe», «Concert», «Artiste/groupe La Première», «Artiste/groupe VivaCité», «Artiste/groupe Classic 21» et «Artiste/groupe Pure FM».

Le secteur remettra quant à lui 5 awards ("Révélation», «Visuel album», «Clip Vidéo», «Musicien» et «Auteur-compositeur").

Un Prix d’honneur sera également attribué durant la soirée et les téléspectateurs seront par ailleurs invités à voter par SMS au cours du direct télé pour leur «Hit de l’année», à savoir «Lucky You» d’Alice On The Roof, «Ocean» de Kid Noize, «Beautiful Life» de Lost Frequencies (feat Sandro Cavazza) et «Lonely Town» de Puggy.

Pour cette deuxième édition, la formule sera par ailleurs quelque peu remaniée, avec plus de prestations musicales modernes et originales tout au long de la soirée, annonce la RTBF.

Cercle en cristal l’an dernier, le trophée prendra lui aussi une toute autre forme cette année à savoir celle d’un escalier, en signe d’impulsion pour la carrière des lauréats. L’œuvre a été confiée au maître verrier et romancier Bernard Tirtiaux.

L’événement sera décliné en radio ainsi que sur le web et les réseaux sociaux.