Alcool, solitude, études…: Céline Dion se confie dans une interview poignante pour la télévision canadienne (vidéo)

Cela fait désormais près d’un an que la chanteuse canadienne doit vivre sans René Angelil, son mari et mentor, décédé à l’âge de 73 ans. Depuis lors, l’artiste enchaîne les concerts et les moments privilégiés avec ses enfants.

C’est à l’occasion d’un entretien de près de 45 minutes pour la télévision canadienne Radio Canada, que Céline Dion a accepté de se confier sur les grands moments de sa vie. La chanteuse canadienne a accepté pour l’émission spéciale « Céline au-delà du rêve » d’évoquer les moments difficiles de sa carrière, face à l’animateur Josélito Michaud.

D’habitude si réservée, Céline Dion s’est livrée comme jamais lors de cette émission spéciale. Elle a notamment évoqué sa peur de… l’alcool. « On vient d’une grande famille et les gènes, ça se propage. J’ai vu des choses, on a vécu des choses, que ce soit familiales ou dans l’industrie… J’ai toujours eu peur d’embarquer dans ce jeu-là », explique-t-elle. L’artiste a ainsi toujours refusé d’aller à des fêtes, notamment suite à des problèmes autour de son père. « Mon père venait d’une famille alcoolique et abusive, c’est ma mère qui l’a sauvé », confie Céline Dion. « Nous, on a été très protégés. Ma mère est une sainte ».

« J’ai souffert de cela »

Elle évoque également les regrets de sa jeunesse. Notamment le fait de ne pas avoir été plus longtemps à l’école. « J’ai bifurqué sur plusieurs choses. On écrivait mes textes, je les apprenais par cœur », confie-t-elle. « J’ai souffert de cela. J’en souffre encore un peu aujourd’hui. Je réalise tous les jours que l’intelligence et l’éducation, ce sont deux choses séparées. Mais que j’écris et que je fais des fautes, moi qui suis perfectionniste… », lance-t-elle en levant les yeux au ciel.

Elle se confie aussi sur le départ de son mari René Angelil et cette année particulière sans lui. « Je suis fière de moi. D’avoir pu être capable de continuer avec René, de le pousser à vivre. D’avoir été à ses côtés, d’avoir été capable de le laisser partir, d’avoir réchauffé son corps glacé. Ça a été difficile, mais je suis fière d’avoir su tenir sa main et préparer mes enfants à leur nouvelle vie sans leur père », explique Céline Dion, avant de confier : « Je dors encore avec mes jumeaux, pour apaiser ma peine. Je ne veux pas être seul ».