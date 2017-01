Il faut encore convaincre les ayants droit d'Hergé: éditer "Tintin et le Thermozéro", le rêve de Benoît Mouchard

Aujourd’hui, « Tintin au pays des Soviets », version colorisée, est enfin en vente dans toutes les bonnes librairies du royaume. Sur les 300 premiers mille exemplaires sortis de l’imprimerie de Luçon (la version normale) et d’Anvers (la version de luxe), 60.000 ont été commandés par la FNAC, nous apprend Benoît Mouchart, directeur éditorial chez Casterman. Ce Français rêve d’éditer le livre inachevé de Hergé, « Tintin et le Thermozéro ».

> Benoît Mouchart, Casterman attend beaucoup de la sortie aujourd’hui de la version colorisée de « Tintin au pays des Soviets. Où sont passés les 300.000 exemplaires édités ?

« Entre 60 et 70 mille exemplaires sont partis pour la Belgique. La version normale a été imprimée à Luçon, en Vendée. Par l’imprimerie Pollina. Les 50.000 exemplaires de la version de luxe sont sortis d’une imprimerie anversoise. La France est le pays où il y aura le plus d’exemplaires mis en vente. Ce qui est normal, vu la population qui est plus nombreuse. Mais, proportionnellement, la Belgique est en tête. Cette version sort aussi en Suisse, au Québec et dans d’autres pays où on parle le français. La FNAC est le partenaire qui a commandé le plus d’exemplaires : 60.000 ».

