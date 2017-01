Drame pour Mimie Mathy: elle confirme qu'elle doit se faire opérer et manquera donc le concert des Enfoirés

La comédienne Mimie Mathy a révélé sur RTL ses problèmes de santé : « J’ai une grosse hernie discale que j’ai laissée traîner. ça a fait une sciatique… J’ai un peu trop tiré sur la corde… à un moment il faut prendre la décision et il faut rencontrer la bonne personne et je me fais opérer la semaine prochaine (…) Il faut que je le fasse donc je vais le faire, je vais prendre un peu de repos après . Je vais m’arrêter 2 mois, pas sans travailler mais en me reposant et en remusclant tout ça. Plus vite je faisais ce choix, plus vite je reviens pour recommencer les tournages en avril ».

Mimie sera la grande absente des concerts des « Enfoirés ». À ce sujet, elle confie : « Ce qui me fait plaisir c’est qu’ils ne me remplacent pas, ils vont assurer à plusieurs ».