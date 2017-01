Incendie accidentel rue Louvrex à Liège: l'appartement des kotteuses du 3e étage complètement ravagé (vidéo)

Rédaction en ligne

L’incendie qui s’était déclaré rue Louvrex ce mardi en fin d’après-midi est maîtrisé, et les mesures de circulation mises en place vont être levées, annonce ce mardi soir la police de Liège. Une bougie, laissée allumée par une étudiante, aurait pris feu. L’appartement du 3e étage n’est plus habitable, les kotteuses devront être relogées. Pas de souci, par contre, pour les voisins et autres occupants de l’immeuble.