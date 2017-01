Virton: trop de poubelles dans la nature attirent... les déchets

À force de voir de plus en plus de sacs-poubelles et autres détritus jetés dans la nature ou saturer les poubelles publiques des aires de pique-nique et de stationnement, l’échevin de l’Environnement virtonnais Étienne Chalon a décidé voici un an d’appliquer un modus vivendi à l’opposé, sur les conseils du directeur local du DNF. Puisque les poubelles attirent les poubelles, Virton les a retirées, comme c’est le cas dans les forêts domaniales en Région wallonne. Et un an après, le constat est parlant : il y a moins de dépôts sauvages à proximité dans ces sites.

