Couvin: Coralie Gossiaux, qui avait torturé et tué Noam, âgé d'un an, croit en sa future libération

Rédaction en ligne

Coralie Gossiaux, la Couvinoise qui avait torturé et tué le petit Noam, 1 an, le fils de son compagnon, en 2008, a à nouveau demandé sa libération auprès du tribunal d’application des peines (TAP) de Bruxelles, ce mardi matin. Celle qui a été pourtant condamnée à vingt ans de prison en 2011 a même prévu un programme de réinsertion. Le TAP rendra sa décision d’ici quelques semaines, mais Coralie et son avocat, M e Fabian Lauvaux, y croient et croisent les doigts.