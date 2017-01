Congés d'hiver: +13% de visites sur nos sites touristiques

Ce sont deux bonnes semaines de congé qui se terminent pour les hôteliers de la province de Liège et les différents sites touristiques accessibles. Par rapport à l’an passé, l’Abbaye de Stavelot a augmenté sa fréquentation de 23 %, le lac et le barrage de Robertville de 11 %, « Muvilum et Mulum », le musée liégeois des luminaires, a reçu 33 % de visiteurs en plus… Un bilan touristique positif.

La province de Liège tire un bilan positif de ces 15 jours de vacance d’hiver, en termes d’hébergement. « C’est meilleur encore que l’an dernier », assure-t-on à la Fédération du Tourisme de la province de Liège. « Il y a un an, la province de Liège affichait le taux d’occupation le plus élevé de Wallonie à l’issue des vacances d’hiver, en termes d’hébergement. Aujourd’hui, l’ensemble des prestataires liés à cette activité qui ont participé à notre baromètre témoignent d’une hausse de 2 % de leurs chiffres par rapport à l’année passée. Les sites touristiques ? + 13,4 % », indique Michaël Mathot, porte-parole de la Fédération du Tourisme.

59,1 % d’occupation pour les hébergements

« Les hébergements de la province de Liège, tous types confondus, ont connu un taux d’occupation de 59,1 % durant ces vacances d’hiver 2016-17, soit une augmentation de 2 % par rapport à la même période il y a douze mois », nous apprend le porte-parole.

La neige annoncée a également attiré du monde dans les Fagnes. ©N.L.

Résultat : pas moins de 45 % des répondants se disent très satisfaits de ces récentes vacances. « Au total, c’est même près de 77 % des exploitants ayant répondu à notre questionnaire qui s’estiment satisfaits des chiffres observés durant cette période de congés scolaires. Au-delà de cette bonne santé générale, une autre satisfaction réside dans le fait que le taux d’occupation est en augmentation, quel que soit le type d’hébergement. Ce, en dépit de responsables de centres, dits, de tourisme social (Auberge de jeunesse de Malmedy et Liège, etc.) qui n’ont rempli qu’un tiers de leur capacité en lits et se disent donc majoritairement déçus. »

Comme l’an dernier, les hébergements de terroir rencontrent le plus haut taux d’occupation (85,2 %) de ces différents types d’hébergement.

+23 % de fréquentation à l’Abbaye de Stavelot

Au niveau des sites touristiques, les 28 attractions ayant répondu à ce questionnaire enregistrent une augmentation moyenne du taux de fréquentation de 13,4 % par rapport à la même période il y a un an. Tandis que la tendance générale, en Wallonie, diminue de 6 %.

La fréquentation a augmenté de 23,5 % à l’Archéoforum de Liège. ©DR

+67 % de fréquentation au musée de l’Ardoisière de Recht

Parmi ceux-ci : l’Abbaye de Stavelot (+23 % ), l’Archéoforum (+ 23,5 % ), le lac et barrage de Robertville (+11 %), le musée de l’Ardoisière de Recht (+67 %) ou encore « Muvilum et Mulum », cet étonnant musée des luminaires situé rue Henri Maus à Liège (+33 %).

Incroyable, +67 % de visites durant ces vacances d’hiver à l’Ardoisière de Recht. ©Schieferstollen-recht.be

Quelles sont les raisons principales de cette belle activité ? À l’Abbaye de Stavelot, on estime que les manifestations locales font clairement la différence. Entre les féeries de Noël, un concert, une séance de dédicaces de bandes dessinées organisés à l’Abbaye et une marche aux flambeaux mise sur pied par l’Office du Tourisme, le public a eu de multiples opportunités de visiter les musées.

Le public s’est rendu en masse à l’abbaye de Stavelot durant les vacances. ©DR

Pour Laurane Reuter, de l’Office du Tourisme de Robertville, les raisons sont différentes : « La météo a été particulièrement favorable avec un temps sec et fort lumineux qui a offert des paysages fantastiques autour du lac. De plus, les chutes de neige ont été annoncées dès la fin de la première semaine et l’affluence n’a dès lors fait que grandir dans la région ».