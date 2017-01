De Bruyne, RSC Anderlecht…: ils rendent hommage sur Twitter à Junior Malanda, décédé il y a deux ans

Les joueurs de Wolfsburg ont formé un cercle sur le terrain et ont observé une minute de silence. « Pour toujours dans nos cœurs. Repose en paix, Junior », a tweeté le club de Bundesliga. Mais le club allemand n’est pas le seul à avoir une pensée pour le joueur.

Le 10 janvier 2015, alors âgé de vingt ans, Junior Malanda avait été tué dans un accident de voiture sur une autoroute dans l’ouest de l’Allemagne. Il était assis sur la banquette arrière de sa voiture sans ceinture de sécurité lorsque le véhicule a percuté le rebord de la voie. Le capitaine des espoirs belges a disputé 23 matches avec Wolfsburg, où il était arrivé en provenance de Zulte Waregem.

Plusieurs clubs et joueurs ont posté un tweet mardi en mémoire de Junior Malanda, comme Anderlecht et Lille, où Malanda avait joué en équipes de jeunes.

Exactly two years ago we lost the kind and talented Junior Malanda. You will always be in our purple hearts #RIP pic.twitter.com/X7mxeq8MtL