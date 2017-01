Julien Doré et Liam Gallagher (Oasis) seront au prochain festival des Ardentes de Liège

En compagnie de son frère Noël, Liam Gallagher fut la figure de proue d’un groupe aujourd’hui devenu culte pour tous les amateurs de pop anglaise. Des tubes planétaires tels que « Wathever », « Wonderwall » ou encore « Don’t Look Back in Anger » ont permis à Oasis d’acquérir le statut de plus grand groupe de rock au monde à la fin des années ’90.

Liam Gallagher, l’ex-chanteur d’Oasis.

Autre confirmation d’envergure : celle de Julien Doré, lui aussi programmé le dimanche 9 juillet. L’ancien vainqueur de la Nouvelle Star a parcouru un très beau bout de chemin depuis sa première venue aux Ardentes en 2009. En octobre dernier, il publiait « & », un quatrième album qui figure aujourd’hui au sommet des ventes en France et en Belgique francophone. Jonglant avec ses carrières de chanteur, d’acteur et de réalisateur de clips, le beau gosse d’Alès dans le Gard ne s’est plus produit à Liège depuis 2012 et un concert mémorable au Forum. Ses retrouvailles avec le public de la cité ardente n’en seront que plus enflammées.

