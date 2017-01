Foot (D2, D3, P1) : élisez le Ballon d'Or Huy-Waremme 2016

Qui succédera à Terry Van Hove au palmarès du Ballon d’Or de La Meuse Huy-Waremme ? Les votes sont ouverts et les paris aussi. Et que les joueurs se rassurent, ils ne risquent ni punition interne ni licenciement de la part de leur club. Depuis 2010, six joueurs ont soulevé le trophée : Deltour (2010), Derwael (2011), Dheur (2012), Lahaque (2013), Barrettara (2014) et Van Hove (2015).

Pour vous faciliter la tâche, nous avons présélectionné 9 éléments en fonction de 3 critères précis :

- Le joueur doit avoir évolué dans un des clubs de l’arrondissement Huy-Waremme (que ce soit en D2 amateurs, en D3 amateurs ou en P1) durant toute l’année 2016

- Le joueur doit avoir disputé les deux parties de la saison dans le même club

- Le joueur ne peut avoir déjà remporté le trophée

Parmi nos 10 clubs, Wanze/Bas-Oha n’est donc pas concerné cette fois-ci. Ce sera pour dans 12 mois…

Les votes sont ouverts jusqu’au mardi 17 janvier à 23h59.

Notons que toute tricherie ou tentative de tricherie entraînera l’annulation des votes pour le candidat favorisé.

Les présélectionnés sont :

1- Kevin Musick (Waremme)

2- Souleymane Thiaw (Solières)

3- Guillaume Legros (Hamoir)

4- Jérôme Colinet (Huy)

5- Anthony Racz (Verlaine)

6- Arnaud Klein (Warnant)

7- David Rico-Garcia (Stockay)

8- Damien Parthoens (Fize)

9- Steve Babitz (Amay)

Retrouvez toutes les infos sur les nominés dans La Meuse Huy-Waremme de ce mercredi 11 janvier ou sur nos éditions digitales.