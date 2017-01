55 ans et grand-père, Luc Dandoy jouit d’une belle réussite professionnelle au sein de son entreprise et dans sa vie de famille. Il y a quelques jours, le Cinacien a repris la direction de la RUW Ciney après une année 2016 calamiteuse et cachetée par l’échec de José Lardot comme président. Pour la première fois, Luc Dandoy revient sur son retour au stade Lambert et évoque un futur un peu plus calme.