Sans logement depuis l'assassinat de ses deux filles, Vanessa, la maman de Loana et Naora, cherche toujours un hébergement

Nicolas Léonard

Vanessa est la maman de Loana et Naora, tuées par leur père le 30 décembre à Soumagne. Ses économies ont servi à payer les funérailles de ses enfants. Et depuis ce lundi, elle n’a plus de logement. Elle cherche donc un hébergement temporaire qu’on pourrait lui mettre à disposition, avant de très rapidement recommencer à travailler.