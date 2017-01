Virton: Superbus, tête d'affiche au Goose Fest

Ce week-end, le festival Goose Fest a révélé son affiche pour la 7 e édition de l’événement musical, qui se déroule en mai. Le groupe français Superbus se trouve en tête d’affiche. Emmené par la jolie Jennifer Ayache, ce groupe de pop-rock français est connu pour des chansons comme « Butterfly », « Radio Song » ou encore « Lola ». L’affiche du samedi 13 mai est complétée par le chanteur Navii dont le titre « J’écoute du Miles Davis » a connu un succès fou sur de nombreuses radios francophones. Le groupe belge Delta complète l’affiche internationale. Trois artistes régionaux seront également de la fête lors de la soirée Goose Fest à savoir Chamalow, Goldaze et DJ A.R.T.

Le vendredi 12 mai sera consacrée à une soirée « Best of Cover » avec des groupes reprenant Coldplay, U2, Muse ou les Red Hot Chili Peppers. Holy Hop Circus, groupe de la région, inaugurera la scène du festival virtonais.

Le prix d’entrée au Goose Fest est fixé à 18 euros pour le vendredi et 30 euros le samedi. Un combi deux jours est disponible au prix de 38 euros. Plus d’informations et vente des billets sur le site du festival : www.goosefest.be.