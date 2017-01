Un poids-lourd se renverse à Mon Idée à la sortie de Bièvre: le chauffeur coincé dans sa cabine plusieurs heures

Le poids-lourd s’est renversé sur le flanc après avoir longé l’immeuble se trouvant au croisement des deux routes et percuté un poteau électrique.

(Crédit : D. J.)

À l’arrivée des pompiers venus de Gedinne, Beauraing, Bouillon et Paliseul, sous la direction de l’officier de Vresse Francis Dixheures, le chauffeur était conscient et parlait avec les secours qui tentaient de le désincarcérer. Un second véhicule de désincarcération est aussi venu sur place. L’homme a été transporté à l’hôpital peut avant 14h.

L’homme, qui serait originaire de la région de Bastogne et travaillerait pour une société de la région de Vaux-sur-Sûre, était occupé à nettoyer un bois où des sapins ont été exploités. Les déchets étaient transportés pour être recyclés dans une usine proche.

(Crédit : D. J.)

Les policiers de la zone Houille-Semois ont géré le flot des véhicules de passage et ont procédé aux devoirs d’usage.