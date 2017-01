Le Belge ne se sent pas plus en sécurité sur les routes qu'auparavant

Des évolutions peuvent toutefois être notées, les conducteurs de camion et camionnette semblent par exemple se sentir légèrement plus en sécurité qu’en 2014.

La voiture reste le mode principal de déplacement en Flandre et en Wallonie. A Bruxelles, seuls 22% des répondants utilisent principalement une voiture et davantage de personnes se déplacent à pied ou en transport en commun. Le vélo est principalement utilisé en Flandre et à Bruxelles alors que seul 1% de la population wallonne roule à vélo. Le vélo électrique continue lui de se populariser avec 9% des répondants qui en ont utilisé un en 2016.

Du point de vue de la sécurité, la vitesse reste l’éternel problème. Quelque 72% des personnes interrogées avouent dépasser les limites hors agglomération et entre 60 et 70% le font également sur l’autoroute et en agglomération. Conduire trop vite reste accepté par 29% des répondants pour un excès de vitesse de 10 km/h et 22% pour un excès de 20 km/h sur autoroute.

Par ailleurs, les jeunes prennent plus de risques que les usagers plus âgés, que ce soit pour les excès de vitesse, la conduite en état de fatigue et l’usage du téléphone au volant. Aucune différence n’est toutefois notée pour la conduite sous influence de l’alcool.

Le sentiment d’insécurité varie selon les régions. Il est nettement plus présent pour les motards en Wallonie qu’en Flandre et à Bruxelles. Les cyclistes se sentent eux plus en sécurité en Flandre que dans les deux autres régions. Quant aux cyclomotoristes et conducteurs de camion, ils se sentent davantage en danger à Bruxelles que dans le reste du pays.

La secrétaire d’État bruxelloise en charge de la Sécurité routière, Bianca Debaets, indique prendre des mesures par rapport à ces deux catégories comme des sessions de sensibilisation à l’école, une journée moto en mars ou encore la mise en place, pour les camions, il y a plus d’un an, de «la première aire bruxelloise de réglages des rétroviseurs, en vue de réduire fortement l’angle mort qui est à l’origine de nombreux accidents».