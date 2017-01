Braquage de Kim Kardashian: "Ces interpellations montrent que ce n'était pas une opération de publicité"

Les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme (BRB) de Paris avaient mis en place des surveillances et filatures qui ont permis de reconstituer le réseau (braqueurs, intermédiaires, receleurs), avec des ramifications menant en Belgique, a précisé une source policière.

Avec un butin estimé à neuf millions d’euros, ce braquage spectaculaire constitue le plus important vol de bijoux commis sur un particulier en France depuis plus de 20 ans.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre, la vedette ultramédiatisée de 36 ans s’était fait braquer par cinq hommes armés dans une discrète résidence hôtelière de luxe du centre de Paris, où elle était venue assister à la Fashion Week. Après l’avoir ligotée, ils étaient repartis avec une bague d’une valeur de quatre millions d’euros et un coffret de bijoux pour un montant de cinq millions.

Plusieurs des interpellés sont considérés comme des malfaiteurs chevronnés. De l’argent et des documents ont été retrouvés lors de différentes perquisitions. Selon les informations de Jean-Marc Morandini, les personnes interpellées ont entre 23 et 73 ans. Les gardes à vue pourront durer jusqu’à 96 heures, l’enquête étant ouverte pour « vol avec arme en bande organisée », en plus d’« association de malfaiteurs » et « séquestration ».

À la suite de ces arrestations, l’avocat de la star a donné son impression à nos confrères de l’Express. S’il a tenu à souligner le bon travail des enquêteurs, il est surtout rassuré de pouvoir affirmer que « ces arrestations vont mettre un terme aux spéculations indignes de certains, qui ont cru intelligent de prétendre que ce braquage était une mise en scène ou une opération de publicité de madame Kardashian. C’est un véritable pied de nez à leur égard. », a-t-il expliqué.