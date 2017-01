Le tunnel Rogier fermé à la circulation dans les deux sens après un incident

Le tunnel Rogier est fermé à la circulation dans les deux sens en raison d’un incident, indique lundi le centre de trafic de Bruxelles Mobilité (Mobiris) sur Twitter, sans donner davantage de détails. La circulation est suspendue dans les directions «Midi» et «Botanique», ce qui provoque des ralentissements.

Les perturbations pourraient continuer durant toute l’heure de pointe du matin, selon Inge Paemen, porte-parole de Bruxelles Mobilité.

Un incendie s’est déclaré dans un local technique du tunnel, où se trouvent des serveurs et d’autres appareils qui garantissent la sécurité. «Les policiers et les pompiers se sont très vite rendus sur place et l’incendie a rapidement été sous contrôle», souligne la porte-parole. L’incident a provoqué des dégâts, notamment au niveau électrique.