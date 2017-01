Michel Mauléon cité à Profondeville

« Le président Jean-Pierre Baily m’a contacté vendredi », confirme Michel Mauléon. « Je réfléchis et il n’y a strictement rien de fait. Je me donne un temps de réflexion, et il faudrait encore que je m’arrange avec Ciney, évidemment. J’ai rendez-vous avec le groupe de Profondeville ce lundi soir. Je verrai si cela vaut la peine. » On en saura plus rapidement.

