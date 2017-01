Dix ans de coaching à «100 Patrons»

Depuis 2008, les membres du Cercle de Wallonie et du Cercle Chapel mettent leur temps à la disposition de l’opération « 100 Patrons ». Sudpresse, Bel RTL, Securex et Trace vous fixent rendez-vous le 4 février à Namur, le 11 février à Waterloo et le 18 février à Liège.

Installé au Château Mélot depuis 2004, le Cercle de Wallonie est un lieu de networking entre décideurs. Dans le cadre de l’opération « 100 Patrons », il ouvre ses portes à des travailleurs installés dans leur vie professionnelle, sur le point d’opérer une réorientation ou toujours en quête d’une première expérience.

De 9h à 13h, chaque patron a la possibilité de recevoir un total de 21 personnes, en face à face, durant dix minutes. Les visiteurs peuvent déjà s’inscrire sur le site officiel de l’opération (www.100patrons.be) qui restera ouvert jusqu’à la veille de chaque matinée. Les inscriptions sur place, le jour J, sont impossibles.

Selon les cas, les conseils porteront sur la présentation du CV, sur l’attitude générale ou encore sur la pertinence de telle ou telle option stratégique, à la lumière de la propre expérience des patrons présents. Ceux-ci ont en outre la possibilité de recommander en direct un visiteur à un autre patron, qui aura à son tour l’opportunité d’échanger, d’écouter et, peut-être, d’éprouver un coup de foudre professionnel.

Un NOUVEAU PATRON

C’est André Van Hecke, spécialiste des réseaux et des interactions, qui a imaginé et développé l’opération « 100 Patrons pour 100 Jobs », rebaptisée depuis « 100 Patrons » pour accentuer le fait qu’il ne s’agit pas d’un salon de l’emploi du type de « Talentum ». André Van Hecke n’est plus l’administrateur-délégué du Cercle de Wallonie et du Cercle Chapel. Il souhaite plein succès à la nouvelle équipe pour la dixième édition de « 100 Patrons » qui sera portée à Namur, Waterloo et Liège par l’économiste et homme de média Amid Faljaoui.

« 100 Patrons » donne lieu à de nombreux entretiens complémentaires et à de nombreux engagements depuis 2008. Sudpresse y recrute une à deux personnes chaque année. Le 30 janvier 2016, lors de la matinée namuroise, c’est le profil de Mathieu Militis qui avait retenu l’attention de Pierre Leerschool, le directeur général de Sudpresse. Engagé en mai 2016, Mathieu apporte depuis la plus-value vidéo aux sites et aux rédactions du Nº1 de la presse quotidienne francophone. Il souligne le caractère exclusif de l’opération : « Vous êtes certain ici que votre projet a été entendu par la personne qui décide. L’inscription sur le site est facile et l’organisation est bien rodée. C’est une opération utile ».