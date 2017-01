Arlon: nous avons suivi Edvin, 29 ans, qui dégage les routes la nuit dans le chef-lieu (vidéo)

Il est 22 heures ce mercredi 4 janvier lorsque Edvin Reichling, 29 ans, reçoit un coup de téléphone. La neige vient de tomber et les plaques de verglas se forment. Il doit se présenter dans la demi-heure au dépôt de sel d’Arlon, situé sur la N81, 200 mètres avant le parc à conteneurs. « Aujourd’hui, il me faudra 4h à 4h30 pour déneiger ma zone: Toernich, Udange et Stockem. Enfin, s’il ne reneige pas », dit-il. Nous l’avons suivi dans sa tournée...

Edvin est entrepreneur dans les parcs et jardin. Mais lorsque viennent la neige et le gel, il peut mettre de côté cette activité. Heureusement pour lui, depuis six ans, il a trouvé la parade et n’est plus contraint au chômage technique hivernal : il arme son tracteur d’un semoir et enfile sa combinaison de “Monsieur chasse-neige” au service de la commune d’Arlon.

Un reportage à retrouver intégralement sur notre édition premium ou dans La Meuse Luxembourg de lundi