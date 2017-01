Carambolage à Arlon: il fait un malaise au volant et percute 6 voitures et une statue (vidéo)

Accident très spectaculaire, dimanche après-midi, à Arlon. Un conducteur venant de la rue de Diekirch a fait un malaise au volant. Il n’a pas su freiner et a embouti plusieurs voitures ainsi qu’un monument en pierre. Les dégâts sont colossaux. Mais, hormis le conducteur, personne n’est blessé. Un petit miracle.

« C’est un truc de fous ». Les badauds qui ont assisté à l’accident qui s’est produit dimanche rue des Martyrs, à Arlon, n’en reviennent toujours pas.

Vers 14h, un homme âgé d’une cinquantaine d’années, habitant à Guirsch, a fait un malaise au volant. Il n’a pas su freiner en venant de la rue de Diekirch et est allé tout droit, directement dans la rue des Martyrs. Percutant au passage pas moins de six véhicules en stationnement, ainsi qu’un monument en pierre (une colonne surmontée d’une panthère en bronze). Avant de finir sa course dans la façade d’une maison.

Plus de photos et d’explications dans notre édition digitale (premium) ou dans La Meuse Luxembourg de lundi