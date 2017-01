Roberto Martínez : "Quelque chose m'inquiète chez les Diables rouges"

Roberto Martínez ne se repose pas sur ses lauriers. Fort d’un début de campagne qualificative pour la Coupe du monde 2018 parfait, le sélectionneur des Diables rouges prépare déjà la rencontre entre la Belgique et la Grèce, qui aura lieu le 25 mars. Malgré les bons résultats, l’Espagnol s’est confié au magazine Voetbal International. « En ce moment, nous n’avons pas beaucoup d’arrières latéraux et cela m’inquiète un peu. Nous ne disposons que de Thomas Meunier à droite et de Jordan Lukaku à gauche, qui, en plus, est plutôt un ailier gauche. »

Roberto Martínez est également revenu sur son premier match à la tête des Diables rouges, face à l’Espagne (défaite 0-2). « Cette défaite était peut-être une expérience douloureuse, mais c’était précisément ce dont nous avions besoin. Ce match m’a prouvé que l’on devait trouver un système qui convenait mieux à nos qualités. On ne pouvait plus continuer à jouer comme par le passé. »

Au sujet de la Coupe du monde en Russie, le sélectionneur national se veut prudent. « Il est normal que l’on attende beaucoup de cette génération. Mais il ne faut pas oublier que la Belgique n’a jamais gagné de grand tournoi. Les supporters peuvent espérer que cela arrive, mais ce ne serait pas correct de l’exiger », a-t-il conclu.