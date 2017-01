Assesse, Gesves et Hamois: 4.000 foyers privés d'électricité alors que le mercure affiche des températures négatives

4.000 foyers se sont retrouvés sans électricité à partir de 5h ce dimanche matin. La panne concernait les communes d’Assesse, Gesves et Hamois. « Cette panne est due au verglas qui s’est déposé sur les lignes aériennes. Avec la glace, les connecteurs de lignes se cassent et il faut donc que nos équipes se déplacent pour en mettre des nouveaux », explique le responsable communication d’ORES, Jean-Michel Brebant.

Les routes verglacées sont aussi un frein pour le déplacement des équipes. En effet, elles doivent venir avec des camions qui sont eux aussi ralentis par les conditions climatiques. Néanmoins depuis ce dimanche matin, les connexions sont rétablies petit à petit. « Les poteaux sur lesquels les techniciens doivent intervenir sont aussi gelés. Il faut donc prendre le temps de les dégeler avant de travailler dessus », ajoute ORES.

À 11h ce dimanche matin, huit cabines devaient encore être réparées. Trois cabines du côté de Flostoy et cinq entre Assesses et Gesves, dans la rue du Pourrain. Cela représentait environ 400 foyers. Vers midi, selon Ores, ces réparations étaient terminées. Il restait encore quelques problèmes sur Florée (Assesse), concernant quelques dizaines de clients d’Ores.

Une nouvelle panne s’était toutefois déclarée un peu plus loin, sur Somme-Leuze, toujours à cause du givre sur les lignes. « La casse est vraiment importante, on ne pourra pas la réparer aujourd’hui », nous précisait ainsi le porte-parole d’Ores, ce dimanche midi. La panne concerne entre 300 et 350 foyers. Mais des groupes électrogènes doivent être installés rapidement pour ne pas laisser toutes ces personnes sans électricité.