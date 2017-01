Ski alpin: le Thimistérien Armand Marchant évacué en hélicoptère et sérieusement blessé à la jambe gauche (vidéo)

Les nouvelles, publiées dans le courant de l’après-midi par la maman d’Armand Marchant, ne sont hélas guère réjouissantes pour le plus grand espoir du ski alpin belge, qui « a senti son genou partir ».

Ainsi, le premier diagnostic fait état d’un « éclatement du plateau tibial en plusieurs morceaux », sans savoir si les ligaments n’ont pas été touchés aussi. « On lui met des fixateurs externes ici ce samedi soir et rapatriement lundi ou mardi au Parc Leopold chez le Dr Huylebroek, qui l’opérera dès que possible après dégonflement, scanner, examens approfondis… », ajoute encore la maman d’Armand.

Sans présager de la suite, on imagine aisément, hélas, que la suite et la fin de la saison du Thimistérien, avec notamment les Mondiaux juniors et seniors, sont fortement compromises.