Diables rouges: Eden Hazard fête ses 26 ans et reçoit de beaux messages sur les réseaux sociaux

À tout juste 26 ans, Eden Hazard peut se féliciter de la très belle carrière qu’il a déjà accomplie. Rien que cette saison, le Diable rouge a déjà marqué neuf buts en Premier League sur 19 matches joués.

Vu comme l'un des plus grands joueurs internationaux, Eden Hazard a d’ailleurs reçu de nombreux messages pour son anniversaire. Et pas n’importe quel message puisqu’on peut lire, entre autres, des commentaires tels que « Le meilleur joueur de la planète », « Le roi du foot belge », etc.

On souhaite un joyeux anniversaire au meilleur joueur de la planète, Eden Hazard, qui fête aujourd'hui ses 26 ans. #FRCFC pic.twitter.com/dAczE2xpcI — French Blues (@FrenchCFC) 7 janvier 2017

Joyeux Anniversaire a notre petit prince Hazard qui fête ses 26 ans. On lui souhaite de pouvoir soulever la PL cette saison. All the best 💙 pic.twitter.com/jhnfZgkijt — Chelsea FC France (@SocialChelseaFR) 7 janvier 2017

Joyeux anniversaire Eden, le roi du foot belge!! Passe une bonne journée et fête ça bien🎉🎊😉 #BonAnnifEden #Hazard26 pic.twitter.com/q7DCMnP8uW — Team Hazard Family (@familyhazard) 7 janvier 2017

Aujourd'hui, nous souhaitons un joyeux 26e anniversaire au meilleur joueur de Premier League, Eden Hazard ! 🎉 pic.twitter.com/UgQvkDOcon — Complètement Chelsea (@FullyCFC) 7 janvier 2017

De son côté, le Brésilien David Luiz a également souhaité un joyeux anniversaire à son coéquipier, sur Instagram. Petit message à sa manière… qui montre une certaine complicité entre les deux joueurs.