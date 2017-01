Deux trains bloqués à Assesse et Ciney à cause du verglas

Deux trains sont bloqués depuis samedi, vers 16h30, à proximité des gares de Ciney et Assesse, sur la ligne 162, en raison des conditions climatiques, a indiqué à l’agence Belga un porte-parole de la SNCB, Thierry Ney. En conséquence, les trains ne circulent plus entre ces deux gares. Des boissons chaudes vont être apportées aux passagers des deux trains bloqués, a-t-il précisé.

Selon l’Institut Royal Météorologique, le sol sera verglacé dans toute la Wallonie et à Bruxelles jusqu’à au moins 20h, samedi. Dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, le verglas perdurera de manière généralisée jusqu’en milieu de nuit, et ensuite, par endroits, jusqu’en début de matinée.

De faibles pluies ou bruines verglaçantes, temporairement précédées d’un peu de neige en haute Belgique sont en effet encore prévues pour samedi soir et au cours de la nuit. Les températures deviendront progressivement positives au Nord du sillon Sambre et Meuse mais resteront négatives au Sud du sillon Sambre et Meuse.

La Cellule d’action routière reste activée, a fait savoir, en conséquence, le service public de Wallonie. Les automobilistes sont invités à la prudence car les routes sont particulièrement glissantes, surtout sur le réseau secondaire.

