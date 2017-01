Le point sur les remises ce week-end dans le Namurois: décision au terrain pour les matches de Coupe de dimanche

Rédaction en ligne

La neige, le gel et le verglas vont perturber l’agenda sportif de ce week-end dans notre province. On fait le point. En foot, Ciney-La Calamine est remis en D2 Amateurs tout comme le match de basket en Nationale 3 entre Loyers et Vilvorde. On ne jouera de toute façon pas au basket ce samedi dans le Namurois.