Ligue 2: le dur apprentissage de l'ex-Virtonais Mayron De Almeida à Tours

Je savais que ma première saison à ce niveau allait être difficile. Mais je suis bien à Tours, je me sens bien au club et je sens que je progresse chaque jour à l’entraînement.

Au départ, pour moi qui ai toujours vécu chez mes parents, ça a été de me prendre en main et de vivre tout seul. Mais on s’adapte assez vite. Après, sportivement parlant, on sent quand même la différence par rapport à ce que j’ai connu à Virton.

Tours est un club 100 % pro et je n’ai jamais été habitué à m’entraîner plusieurs fois par jour.

Au début, c’était donc assez fatigant mais on attrape vite le rythme et cela devient une routine.

Sinon, je dois dire que sur le plan physique, le fossé entre les deux n’est pas immense.