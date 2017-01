D2 amateurs: Dylan Remy, monsieur 100% de Givry

La trêve est terminée pour Givry. Si on peut utiliser le mot « trêve », évidemment. « Cela a été vite, on n’a quasiment pas arrêté », témoigne Dylan Remy, le médian défensif des Givrytois. « Au final, on ne s’est juste pas entraîné une semaine. C’était une toute petite trêve, surtout pour des amateurs. Quand on voit que les pros ont, eux, un mois d’arrêt (sourire). » Et même si Givry, comme toutes les autres formations de la série, a vite repris le chemin des entraînements, cette petite coupure aura tout de même fait du bien. « On a pu souffler un peu. La préparation n’a cependant pas été terrible, comme l’a expliqué Bernard Jadin (NDLR : dans notre édition de mardi). On était une petite dizaine la semaine dernière. Mais, cette semaine, presque tout le monde était là. On s’est préparé dans des conditions difficiles, mais on sera prêt. »

Cette petite pause imposée était arrivée à un mauvais moment pour Givry qui restait sur trois partages et une victoire. « Je ne pense pas que cela va nous couper dans notre élan. La victoire contre Ciney nous avait fait du bien. C’est mieux de ponctuer l’année comme ça que par une défaite. Pour les fêtes, on était tranquille et, pour la première fois, on est non- relégable. »

La suite de cet article est à découvrir dans La Meuse Luxembourg de ce samedi et dans notre nouvelle édition digitale.