Voici les pistes ouvertes aux amateurs de ski, ce week-end

La neige, tombée il y a quelques jours sur les hauteurs du pays, permet de s’adonner à la pratique des sports de glisse dans les cantons de l’Est. Ce samedi matin, 9 des 16 centres de sports d’hiver que compte la région ont d’ailleurs ouvert leurs portes.

C’est à Botrange et à la Baraque Michel que la couche de poudreuse est la plus épaisse. Elle atteint 11 cm et permet la pratique du ski de fond, tout comme à Elsenborn, au Mont Spinette à Rochertah, au Mont Rigi ou à Lomsheimergraben. A Ovifat, les pistes de ski alpin bleue et verte sont accessibles, la rouge étant impraticable malgré 9 cm de neige.

Toutes les informations concernant l’ouverture des différents centres de sports d’hiver sont disponibles sur le site internet de l’agence du tourisme de l’Est de la Belgique (www.eastbelgium.com).

Les pistes de la Baraque de Fraiture sont également accessibles.