Luxembourg: cinq communes vont retoucher à nouveau de l'argent du Grand-Duché du Luxembourg

Fin 2016, cinq communes de la province de Luxembourg ont reçu une excellente nouvelle. Les compensations financières accordées par le Grand-Duché du Luxembourg en fonction du nombre de travailleurs transfrontaliers résidant sur le territoire sont de nouveau d’actualité. En 2016, celles-ci avaient disparu pour les communes ayant moins de 5 % de travailleurs grand-ducaux. Ce pourcentage a été revu à la baisse (3 %). Excellente nouvelle pour Marche, Bouillon, Tellin, Wellin et Rendeux.

Dans les communes de la province de Luxembourg, environ 30.000 personnes résident en Belgique mais travaillent au Grand-Duché. C’est donc dans ce pays que ces travailleurs payent leur IPP (impôt des personnes physiques). Un système de compensation financière existe cependant sous forme de dotation entre le Grand-Duché et la Belgique. Cette dotation, réévaluée de 18 à 30 millions d’euros en 2016, servait, entre autres, à distribuer des compensations financières dans les communes où résidaient ces travailleurs transfrontaliers, histoire de compenser, pour ces communes, la « manque à gagner ». Avant 2016, toutes les communes ayant au moins un travailleur transfrontalier sur son territoire pouvaient bénéficier de cette compensation, calculée selon un quota. En février 2016, la réforme du fonds « Reynders » décrétait qu’il fallait dorénavant un minimum de 5 % de travailleurs expatriés pour pouvoir bénéficier de la dotation grand-ducale. En province de Luxembourg, on passait ainsi de 44 communes bénéficiaires à 35. Et les dotations de ces 35 communes restantes allaient même doubler. Au total, 27 millions étaient répartis entre ces communes luxembourgeoises

Le ministre Willy Borsus a alors estimé que ce quota de 5 % était trop élevé et a décidé de l’abaisser à 3 %. Résultat : les communes de Marche, Tellin, Wellin, Rendeux et Bouillon retoucheront une compensation financière dès 2017.

