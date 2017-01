Voici le groupe qui participera au stage du Standard: Trebel et Belfodil en font partie

Le Standard a révélé ce vendredi après-midi la composition du groupe qui s’envolera ce samedi en direction de Marbella, en Espagne. Adrien Trebel et Ishak Belfodil en font partie, au contraire d’Andrade.

Le Standard a fait connaître le nom des joueurs qui partiront en stage, ce samedi, à Marbella, près de Valence.

Soares et Dompé, blessés, n’en font pas partie, tout comme Andrade et Mallmann. Les frères Mmaee et Yattara sont également absents de la liste.

Par contre Belfodil, Trebel, Cisse, Badibanga et Arslanagic sont là.

Voici donc le groupe de 28 joueurs: Dino Arslanagic, Beni Badibanga, Ibrahima Bah, Ishak Belfodil, Arnaud Bodart, Ibrahima Cissé, Jérôme Deom, Anaxisse Dinsufwa, Edmilson Jr, Echiejile Elderson, Renaud Emond, Eyong Enoh, Corentin Fiore, JF Gillet, Fadel Gobitaka, Réginal Goreux, Guillaume Hubert, Milos Kosanovic, Konstantinos Laifis, Dimitri Lavalée, Jonathan Legear, Isaac Mbenza, Filip Mladenovic, Benito Raman, Orlando Sa, Alexander Scholz, Adrien Trebel et Reno Wilmots.