Un enfant de 6 mois sans doute tué à coups de pied à Ougrée: son père s'est rendu à la police et dit qu'il avait "fait une bêtise"

Un homme du nom d’Eric s’est rendu, peu après 16H00 vendredi, à Saint-Nicolas où il a annoncé qu’il venait de tuer son enfant de 6 mois.

Les faits se sont déroulés à Ougrée (Seraing). Selon des témoignages sur place, l’homme s’est rué chez sa mère et a violemment frappé son enfant de 6 mois. Il aurait également donné des coups de pied, sans que cela soit encore confirmé. Il a ensuite quitté la maison, laissant son enfant inanimé dans la maison de sa grand-mère, et de percuter un poteau avec sa voiture dans la rue. L’homme y a laissé son pare-chocs dans l’accident.

(Photo : Thomas Van Ass)

Eric s’est ensuite rendu à Saint-Nicolas pour révéler son méfait. En rue, il a croisé un policier et lui a confirmé qu’il avait « fait une bêtise ». Il a ensuite fait un malaise et été transporté à l’hôpital. Il va toutefois mieux et va être entendu ce vendredi soir par la police. Il souffre d’un déséquilibre psychiatrique, selon les premiers éléments de l’enquête.

La grand-mère de l’enfant, sous le choc, a fait un malaise face à cette scène violente et a été hospitalisée. La mère de l’enfant a également fait un malaise en apprenant la nouvelle.

Un juge d’instruction a été saisi. Le parquet de Liège est arrivé vers 17h45 sur place.