Seraing: non au centre médical de la Chatqueue

Un centre médical privé destiné aux personnes âgées. Voilà le projet porté par les docteurs El Hossaine Azdad et Emile Durieux. Avec l’ambition de l’implanter avenue des Champs à Seraing. Il y a un peu plus d’une semaine, le docteur El Hossaine Azdad a souhaité en savoir davantage sur l’état d’avancement du dossier. Est-ce que la construction de son centre privé pourra finalement avoir lieu ? Sans doute que non.

Cet article est à lire sur notre édition digitale.