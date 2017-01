L'IRM passe en alerte orange: des pluies verglaçantes, de la neige et du verglas sur tout le territoire jusque ce samedi!

Alors qu’on a enregistré jusqu’à -16ºC dans la nuit de jeudi à vendredi sur les hauteurs des Ardennes, le verglas risque encore de rendre les routes glissantes durant une bonne partie de la journée. L’IRM a ainsi lancé une nouvelle alerte, orange cette fois, suite au verglas, aux pluies verglaçantes et chutes de neige attendus sur tout le territoire !

Selon l’IRM, les précipitations attendues vont traverser le pays toute la journée. L’alerte orange est ainsi déjà terminée sur la Côte et la Flandre-Occidentale mais va continuer jusque 15h00 en Flandre-Orientale, jusque 17h dans les Brabants wallon et flamand, en province d’Anvers, à Bruxelles et dans le Hainaut.

L’alerte sera également active jusque 20h dans le Limbourg et jusque 06h, ce samedi matin, dans les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg. On annonce en effet de nouvelles températures négatives cette nuit : jusqu’à -9ºC en provinces de Liège et de Luxembourg, et -4ºC à Bruxelles et dans le centre du pays.

Soyez donc prudents sur les routes !