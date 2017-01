Grivegnée: le magasin Blokker, en liquidation, va fermer

Le Blokker de Saint-Georges, en région hutoise, a fermé ses portes fin décembre tandis que le Blokker de Grivegnée, en région liégeoise, est en liquidation et fermera d’ici fin janvier. L’inquiétude est donc palpable au sein des magasins Blokker du pays sachant que les chiffres de vente sont en baisse en raison de la concurrence d’autres enseignes.

« On a appris, sans avoir d’explication, que le magasin de Saint-Georges allait fermer. On verra si les propositions qui seront faites seront acceptables. A Grivegnée, c’est différent car le magasin est ancien. Il est mal situé, ne marche plus depuis longtemps et a connu plusieurs braquages, dont le dernier récemment », explique la déléguée CNE.

En octobre dernier, la direction de Blokker a annoncé la mise en œuvre d’un «Master plan» visant à réorganiser le fonctionnement et réaménager les magasins. Les mesures doivent être communiquées dans le courant du premier trimestre 2017.

« On nous a dit par exemple qu’il n’y aura plus de magasins à étages, que les entrées et allées seront plus ’classes’ et plus aérées afin de les rendre plus accueillantes, que les collections vont changer... La volonté est de maintenir un niveau supérieur par rapport à d’autres enseignes qui font concurrence, comme Action. Si c’est l’inconnue actuellement, et qu’on ignore dès lors s’il y aura ou non d’autres fermetures, ce qui a été jusqu’ici présenté par la nouvelle direction est perçu de manière positive », poursuit Suzanne De Sutter.

Du côté de la CNE, on reste donc, à ce stade, confiant. «On m’a assuré qu’il n’est pas question de fermetures massives, ni de plan Renault, ni de faillite. Le problème de concurrence se pose également avec les magasins Casa. Une rencontre est prévue en février avec la direction. Du côté de Casa, on parle d’expansion et de remise à niveau des magasins», a ajouté Anne-Marie Dierckx, secrétaire permanente CNE.